Минувшей ночью неизвестные забросали камнями армянские фуры в Грузии в районе Квемо Поничала, — сообщило посольство Армении в Грузии на своей странице в Facebook.

«Близ населенного пункта Квемо Поничала минувшей ночью неизвестные закидали камнями армянские грузовые машины, разбили ветровые и боковые стекла некоторых грузовиков и обратились в бегство», — говорится в сообщении посольства Армении, передает Sputnik Грузия.

Неизвестные скрылись с места происшествия, а грузовики в сопровождении патрульной полиции достигли грузино-армянской границы, после чего пересекли ее.

Полиция Грузии возбудила уголовное дело по факту повреждения имущества с причинением значительного ущерба.

Подробности происшествия выясняет следствие.

Minval.az