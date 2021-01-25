Руководство Азербайджана уверено в профессионализме российских миротворцев в Нагорном Карабахе и не считает, что, размещая их в регионе, Москва пытается оказывать давление на Баку или Ереван. Об этом сказал сегодня помощник президента АР Хикмет Гаджиев на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Атлантическим советом.

Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает «открытый диалог и коммуникацию» с миротворческим контингентом РФ, представители которого «выполняют свою работу профессионально», и с этой точки зрения Баку удовлетворен, передает «Вестник Кавказа».

Глава Атлантического совета, экс-посол США на Украине Джон Хербст спросил у Гаджиева, не считает ли он, что Москва может использовать миротворцев для давления на Баку или Ереван. «Нет», — такой ответ дал помощник президента Азербайджана.

Minval.az