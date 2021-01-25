Иран готов обсуждать региональную платформу сотрудничества в формате «3+3», предложенную президентом Азербайджаном, заявил глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он заявил, что планирует посетить все страны региона, вовлеченные в платформу «3+3».

«В рамках визита я буду обсуждать ваше видение мира и будут стараться реализовать его, так как взаимное сотрудничество между странами региона в интересах всех наших стран», — сказал Зариф.

Президент Алиев 10 декабря 2020 года выдвинул «платформу шести» для расширения регионального сотрудничества между Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном, Грузией и Арменией.

Minval.az