Поклонница президента Беларуси по имени Юлия пробралась на хоккейный лёд, чтобы обнять и поцеловать главу государства.

Громкая история случилась после хоккейного матча на стадионе «Олимпик-арена». Активистке по имени Юлия удалось пробраться на лед вместе с Лукашенко. Девушка несколько раз обняла своего кумира и поцеловала его. Все происходило на глазах у восторженной публики.

Юлия рассказала, что приехала на стадион «Олимпик-арена», где Лукашенко играет в хоккей, специально, чтобы сделать селфи с национальным лидером. Она связалась с пресс-секретарем президента Натальей Эймонт. Та сказала, что фото можно сделать, если девушка выйдет на лёд. Обязательно в коньках. Юлия не взяла с собой спортивную обувь, поэтому без спроса «одолжила» коньки 45-го размера у одного из хоккеистов. После встречи с Лукашенко девушка вернула их хозяину. Автор видео отметил, что за поцелуем Юлии с президентом Белоруссии с трибун наблюдал ее муж.

Minval.az