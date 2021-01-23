Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью 15 человек в доме престарелых в Харькове.

“Глубоко опечален известием о гибели людей в результате пожара в доме престарелых в Харькове. От имени себя и народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и родственникам погибших, а также всему украинскому народу в связи с этой трагедией и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим”, — отмечается в письме президента.

Minval.az