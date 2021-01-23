Президент Ильхам Алиев подписал указ «О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики».

Согласно указу, создан Наблюдательный совет SOCAR для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Наблюдательный совет состоит из 7 членов, включая председателя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности президентом Азербайджана.

Согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана:

Председатель Наблюдательного совета

Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета

Эмин Гусейнов-помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики

Исрафил Мамедов – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики

Эльнур Солтанов – заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

Азер Байрамов-заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Ровшан Наджаф – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Руслан Алиханов-генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Minval.az