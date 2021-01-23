Президент Ильхам Алиев подписал указ «О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики».
Согласно указу, создан Наблюдательный совет SOCAR для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Наблюдательный совет состоит из 7 членов, включая председателя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности президентом Азербайджана.
Согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана:
Председатель Наблюдательного совета
Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного совета
Эмин Гусейнов-помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики
Исрафил Мамедов – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики
Эльнур Солтанов – заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики
Азер Байрамов-заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Ровшан Наджаф – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Руслан Алиханов-генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга.