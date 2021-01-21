Правительство Азербайджана не планирует в 2021 году продавать доли в крупных государственных компаниях, заявил министр экономики Микаил Джаббаров в интервью Bloomberg.

«В этом году не планируется продавать доли в госкомпаниях, в том числе в Государственной нефтяной компании. Однако Азербайджан намерен принять программу приватизации, которая будет включать новые активы, которые не предлагались до сих пор», — отметил Джаббаров.

Он напомнил, что для ускорения темпов роста ВВП страны, был создан «Азербайджанский инвестиционный холдинг», в котором объединены 21 госкомпания.

«Мы не считаем правильным проводить приватизацию ради приватизации или проводить приватизацию в определенные сроки. Вот почему мы решили создать инвестиционную холдинговую компанию, чтобы дать ей возможность работать и увеличивать акционерную стоимость компаний», — сказал министр.

Minval.az