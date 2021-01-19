Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно посещает регионы страны. В том числе и те города и поселки, которые принято считать частью «Большого Баку».

Однако недавняя поездка главы государства в Сумгаит, особенно на фоне недавнего посещения освобожденного от армянских оккупантов города Шуша, вполне заслуживает статуса «поворотной точки». В ее ходе Президент Ильхам Алиев озвучил, если угодно, стратегические «месседжи», которые очерчивают основные направления развития Азербайджана в тот исторический период, который — весьма условно — можно назвать «послевоенным».

Ильхам Алиев, напомним, прибыл в Сумгаит для участия в открытии завода по производству листового стекла ЗАО «Азерфлоат» — первого в Азербайджане предприятия по изготовлению термоформационного стекла. Что уже само по себе — верный признак и развития ненефтяного сектора, и импортозамещения (новый завод полностью обеспечит потребности внутреннего азербайджанского рынка и создаст перспективу экспорта), и перехода на высокотехнологичное производство (новый завод построен с использованием передовых немецких, финских и итальянских технологий). Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней неизбежные экономические проблемы, Азербайджан продолжает развитие, реализующиеся в нашей стране проекты не «заморожены» и не «заторможены». И самое главное, в Азербайджане думают не о том, как «день простоять да ночь продержаться», а строят планы на будущее. С диверсифицированной экономикой, с развитием ненефтяного сектора, и — далеко не на последнем месте по важности — с жесткими антикоррупционными правилами. Как отметил в этой связи Президент Азербайджана, «некоторые негативные явления в различных местах нашей страны происходят именно из-за бесконтрольности. В некоторых местах земли захватываются, отнимаются у людей, распределяются несправедливо. В том числе несправедливо распределяются водные ресурсы — одни получают воду, а другие нет. Все это нам не к лицу. Мы должны очиститься и очищаемся от этих недостатков. Процесс очистки идет и будет идти, пусть каждый это знает. Пусть никто не считает, что имеет какие-то особые привилегии. Или же пусть никто не считает себя неприкосновенным». И подчеркнул: «Мы построим еще более могущественный Азербайджан».

Очевидно, что у нашей страны есть все для нового «рывка». Это не только нефть и газ, но и продуманная стратегия развития и реформ, важные аспекты которых и озвучил глава государства.

А вот здесь необходима небольшая ретроспектива. «Кадровая революция», сопряженная с антикоррупционной зачисткой, стартовали в Азербайджане еще накануне пандемии коронавируса и продолжались все это время, несмотря на карантинные ограничения и на войну. Затронули они и чиновничий аппарат в Баку, и такой «специфичный» класс, как аппарат исполнительной власти в регионах.

И вот теперь президент Азербайджана не просто пообещал продолжение антикоррупционной «зачистки». Глава государства анонсировал в Азербайджане управленческую реформу, которая должна стартовать с освобожденных от армянской оккупации азербайджанских земель. И вот это заявление президента Азербайджана заслуживает особого внимания: «…Мы, вернувшись на освобожденные земли, используем потенциал этих земель. Там имеется огромный потенциал – возобновляемые виды энергии, ценные природные ресурсы, месторождения золота, меди, реки, водохранилища, плодородная почва для сельского хозяйства, туристические возможности. То есть, эти регионы, как считают многие, станут ведущей силой нашего дальнейшего развития. Конечно, я разделяю это мнение. Просто на освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану. У меня есть мысли, связанные с управлением освобожденными землями. Они в ближайшее время будут претворены в жизнь. В этих регионах необходимо построить современную систему управления, соответствующую нынешней ситуации, чтобы все там было обеспечено по плану – градостроительство, функции государственных органов». Как добавил глава государства, «мы должны создать такую модель развития, чтобы впоследствии могли, как говорится, трансфертировать ее на другие земли, чтобы были устранены имеющиеся просчеты и обеспечено успешное развитие нашей страны».

А вот тут нужно пояснение. К сожалению, после почти 30 лет оккупации по вполне понятным причинам не получится просто сесть в автобус, доехать до Физули или Кельбаджар, открыть дверь своим ключом и начать просто жить. Понятно, что на освобожденных землях предстоит огромная работа, от разминирования до восстановления жилья, инфраструктуры и жилых домов. И понятно, что в первые недели и месяцы здесь по определению должен действовать и особый порядок государственного управления. Но теперь глава государства анонсирует создание на освобожденных землях новой, модернизированной системы управления, которая затем будет распространена и на другие территории.

А это, во-первых, уже принципиально новый этап управленческой реформы в Азербайджане. А во-вторых, и это не менее важно, свои выводы из этого обстоятельства должны сделать и жители того самого «огрызка», где сегодня размещены российские миротворцы. И на который уже в ближайшем будущем тоже будет распространена азербайджанская система управления — вместе с инвестициями, программами развития, социальными инициативами.

И это то «поле», где у Азербайджана безусловное преимущество.

Отдел политики

Minval.az