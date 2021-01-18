Возбуждено уголовное дело в отношении еще одного лица, вовлеченного Арменией в боевые действия в Карабахе.

В отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп ), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР, сообщает АПА.

В Сабаильском районном суде под председательством судьи Шахлы Сулеймановой рассмотрено представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Э.Дубакова. Суд удовлетворил представление следственного органа, в отношении Э.Дубакова избрана мера пресечения в виде ареста.

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