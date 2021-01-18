Министерство обороны Швеции опубликовало несколько роликов под общим названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах. Видеозаписи опубликованы в YouTube-канале ведомства.

Минобороны подготовило пять роликов о потенциальной войне: «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?». Авторы обратили внимание на проблему глобального потепления. Ее основным последствием будет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. Это приведет к борьбе ведущих держав за возможности района как транспортного коридора и источника природных ресурсов.

Как считают военные, описанный конфликт затронет и Швецию, хотя королевство не имеет выхода в Северный Ледовитый океан.

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