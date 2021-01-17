Есть в жизни вещи, которые приходится делать, как бы сложно ни было. Но надо. И строки, которые вы сейчас читаете, вырваны из самых глубин моего опечаленного сердца: не стало Назима Рзы – РЕЖИССЕРА, ЧЕЛОВЕКА, ЛИЧНОСТИ, ГРАЖДАНИНА, и главное – ПРЕКРАСНОГО ДРУГА. Ушел из жизни человек такой ценности, что потерю эту ничем не восполнить. Эти пять перечисленных составляющих были его столпами, смыслом его долгой, интересной и очень насыщенной жизни, наполненной любимой работой – до последнего дня. Сотни тысяч километров, которые он, по его собственному выражению, «накатал по миру», десятки лет кропотливой работы над фильмами, прославляющими Азербайджан с точки зрения науки, истории, политики, искусства – вот что такое жизнь и творчество Назима Рзы, его безупречная дань нашему народу – на все времена.

После первого же интервью мы стали друзьями. Всегда поражалась я его элегантности, его безупречному стилю: никогда не позволял себе прийти в редакцию по-простому, как это делают многие наши собеседники – в джинсах и жакете. Назим Исрафилович был неотразимо, старомодно галантен: костюм, галстук, безупречно вычищенные туфли, терпкий парфюм. Мы беседовали часами, спорили, и в редакции даже шутка такая была: «Если придет Назим муэллим, то это надолго». Но я согласна была остаться после работы еще на несколько лишних часов в офисе, потому что хотела говорить с ним, хотела пополнять свою копилку знаний в его обществе.

Никогда не забуду его жизненный принцип, озвученный в одной из наших бесед:

— Но есть такое волшебное слово СПАСИБО. Я отношусь к той самой редкой категории людей, которые никогда ничего не требуют. Но понятие БЛАГОДАРНОСТЬ – это не денежный, не материальный эквивалент. Это именно то самое простое СПАСИБО, которое каждый создатель жаждет услышать из уст своего зрителя. Вот сейчас вы берете у меня интервью, я же должен сказать вам СПАСИБО за вашу работу. Так же, как и всей вашей редакции. Иначе это уже будет не по-человечески как-то.

Назим Исрафилович жил в доме, соседствующем с нашим офисом, и мы с Эмилем Мустафаевым (Назим муэллим был его преподавателем) несколько раз приходили к нему в гости, на чай (однажды я даже приготовила Назиму муэллиму борщ по своему фирменному рецепту). Его дом всегда был наполнен каким-то особенным теплом и светом. Он был во всем, этот свет: в сувенирах, привезенных из разных стран, в дипломах и формах наград, которые он получал когда-либо и где-либо, в книгах, в том числе, и в его собственных. Сам дом его напоминал именно книгу, славную смыслом и содержанием, а также великой бесконечностью страниц. Но вчера была перевернута последняя страница этой великой книги: не стало ее АВТОРА, не стало нашего замечательного друга. Но осталось все, что он сделал для страны в течение свой долгой, интересной жизни, осталось его наследие, которое никогда не умрет. Так же, как и Вы, Назим Исрафилович. Вы просто растворились в восходе над родным Каспием, который так любили, и которому посвятили свой самый первый фильм… Вы просто растворились в восходе… РАЗВЕ ВЫ МОГЛИ УМЕРЕТЬ?!

Яна Мадатова

Фото: агентство ONA

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