Специалисты Министерства обороны Украины разработали техническую спецификацию на бронежилет, который соответствует стандартам армии Соединённых Штатов.

По этой документации уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВС Украины. Это общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель — Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегчённую модель, — рассказал глава ведомства Андрей Таран.

По его словам, раньше украинская армия закупала бронежилеты по коммерческим техническим условиям, а теперь — по условиям оборонного ведомства. Власти предусмотрели также проведение необходимых испытаний и жёстких условий для поставщиков, говорится на сайте министерства.

Minval.az