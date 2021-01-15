Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело относительно незаконного вывоза из страны православной иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

«В Украине не приемлют язык условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. То, что икона происходит с украинской территории — это неоспоримый факт», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, украинская сторона рассчитывает на то, что БиГ не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет Киеву содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы, а также поможет вернуть святыню в Украину.

Кроме того, Николенко напомнил, что обе страны являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей, а по запросу другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.

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