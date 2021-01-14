Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в Пакистан посадил дерево во дворе Министерства иностранных дел этой страны.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в Пакистан посадил дерево во дворе Министерства иностранных дел этой страны.
Дата: 2021/01/14 12:52
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
170
Арестован экс-глава Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли
14 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской
Задержаны 2 человека, которые, создав профиль в соцсетях, пропагандировали употребление наркотиков.
Супруга шехида, героя первой Карабахской войны Халида Гулиева, заслуженная артистка Азербайджана, исполнительница народных песен Айбениз Гашимова представила
15 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Продолжаются мероприятия по выявлению на освобожденных от оккупации территориях боеприпасов, оставленных армянской армией бри бегстве.
Эскалация вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, большое количество человеческих жертв, вызванное данным конфликтом, со всей очевидностью продемонстрировали
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Пакистана Арифом Альви.
Азербайджан оказался в списке самых счастливых стран.