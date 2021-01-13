В Исламабаде началась двухсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его пакистанского коллеги Шах Махмуда Гураши, сообщает Report.

Байрамов прибыл в Исламабад для участия на 2-ой трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана.

Сегодня участники трехсторонней встречи обменяются мнениями по глобальным и региональным вопросам, включая новые и возникающие угрозы региональному миру и безопасности, обсудят такие вызовы как пандемия COVID-19, вопросы окружающей среды и изменения климата.

Первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана состоялась в Баку в ноябре 2017 года.

Minval.az