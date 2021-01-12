В результате операции, проведенной на основании обращения Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сотрудники полиции задержали по подозрению в незаконном обмене валюты гражданина Немата Мамедова, когда он пытался продать 40 тыс. долларов США за 69900 манатов.

Задержанный, как сообщает пресс-служба МВД, пытался продать доллары дороже официального государственного курса, то есть 1 доллар за 1 манат 74 гяпика.

В ходе расследования было установлено, что Мамедов незаконно занимался предпринимательской деятельностью, у него были обнаружены и изъяты материальные доказательства, в большом количестве национальная и иностранная валюта, а также записи об обороте денежных средств и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

Проведенными оперативно-следственными мероприятиями было доказано, что он, не получив разрешения от соответствующих государственных структур, занимался куплей-продажей различных валют и таким образом получал доход в крупном размере.

В связи с противоправными действиями в отношении задержанного были приняты соответствующие меры.

Minval.az