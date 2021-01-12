Премьер-министр Никол Пашинян нанес ущерб Армении и армянскому народу на сумму не менее 38,4 млрд. долларов. Об этом на своей странице в «Facebook» написал член Совета попечителей «Фонда страхования военнослужащих» Месроп Манукян, передает news.am.

«Людских потерь на 7 млрд. долларов (сюда входят около 4500 погибших и без вести пропавших военнослужащих, около 5000 инвалидов первой группы, около 6000 инвалидов второй группы)», — отметил Манукян.

По его словам Всеармянский фонд «Айастан» осуществил инвестиции на сумму около 150 млн. долларов на освобожденных территориях Азербайджана. Как отметил Манукян, только в Шуше реализованы программы на 15 млн. долларов.

«Ущерб системе обороны составляет около 2 млрд. долларов, ущерб от потери Соткского рудника – около 8 млрд. долларов, потери в банковской системе – около 1 млрд. долларов, ущерб инфраструктуре – около 2 млрд. долларов, стоимость утраченных ГЭС в Карабахе составляет около 600 млн. долларов и так далее», — написал также он.

Minval.az