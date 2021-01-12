Правящая партия Казахстана «Нур Отан («Свет Отечества») победила на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января, набрав 71,09% голосов. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, представляя итоги голосования.

«Распределение голосов следующее: партия «Нур Отан» — 5 млн 148 тыс. 74 голоса, или 71,09%», — рассказал Петров.

Партии «Ак жол» («Светлый путь») (10,95% голосов) и Народная партия Казахстана (9,10%) также проходят в парламент по итогам выборов депутатов Мажилиса.

«Таким образом, семипроцентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия «Нур Отан», Демократическая партия Казахстана «Ак жол». Указанные партии допущены к распределению мандатов», — рассказал Петров.

«Нур Отан» получит в новом составе парламента 76 мандатов, остальные две партии — 12 и 10 мест.

Minval.az