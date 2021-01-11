Новый штамм коронавируса, который ранее появился в Великобритании, обнаружен в Мексике. Специалисты выявили инфицированного пациента на территории северо-восточного штата Тамаулипас, сообщило в воскресенье вечером в своем Facebook региональное управление здравоохранения.

По его данным, речь идет о больном ковидом 56-летнем путешественнике, прибывшем в Тамаулипас 29 декабря. «Результат [анализа] показал наличие [у него] нового варианта SARS-CoV-2, который впервые появился в Великобритании в середине сентября [2020 года]», — говорится в записи.

В связи с этим глава управления здравоохранения Тамаулипаса Глория Гамбоа призвала население тщательно соблюдать меры, нацеленные на предотвращение заражения, и как можно больше времени проводить по месту жительства.

Minval.az