Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«VIII съезд Трудовой партии Кореи единогласно принял решение избрать Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК», — отмечает ЦТАК, подчеркивая, что соответствующее решение является «проявлением единой воли и стремления всех членов партии, народа и военнослужащих Корейской народной армии добиться развития кимерсенско-кимченирской партии и новых побед революционных идей чучхе».

Предыдущий съезд ТПК проходил в мае 2016 года. Тогда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии. В опубликованных к настоящему моменту документах с VIII съезда не уточняется, остался ли за Ким Чен Ыном этот пост после избрания генеральным секретарем и сохранился ли вообще этот партийный пост.

Minval.az