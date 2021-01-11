Ушедший в отпуск на время избирательной кампании исполняющий обязанности премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров сохраняет лидерство в первом туре выборов президента страны. Об этом сообщает Центризбирком республики.

По предварительным данным, пришедшим с 98% участков, Жапаров предварительно получает 79,2% голосов, или поддержку более 1,117 миллиона человек.

Одновременно с выборами главы государства в стране состоялся референдум по выбору формы правления.

Итоговая явка избирателей на плебисците составила 39,88%, заявили в Центризбиркоме.

По данным комиссии, в этом голосовании участвовали 1,4 миллиона избирателей из более чем 3,5 миллионов. По предварительной информации с 97% участков, 81% киргизстанцев пожелал видеть формой правления президентскую.

Minval.az