Полиция Армения перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту «Звартноц», чтобы обеспечить проезд премьер-министра страны Никола Пашиняна, направляющегося в Москву на трехстороннюю встречу с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, сообщает онлайн-ресурс para.tv.

Недалеко от аэропорта проходит акция протеста оппозиционеров, которые попыталась не допустить проезд Пашиняна.

Протестующие требуют от полиции позволить им пройти шествием к аэропорту, однако один из стражей порядка заявил, что свободное передвижение временно ограничено. По сведениям издания, Пашиняну удалось доехать до аэропорта, однако ведущая к воздушной гавани дорога все еще остается заблокированной.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры РФ, Азербайджана и Армении планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января.

Minval.az