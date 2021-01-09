Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в субботу, что все внутриведомственные ограничения на сотрудничество с Тайванем отменяются, передает ТАСС.

«Госдепартамент в течение десятилетий вводил сложные внутренние ограничения, регулирующие взаимодействие наших дипломатов, служащих и других представителей с их коллегами из Тайваня. Правительство США принимало эти меры в одностороннем порядке, чтобы умиротворить коммунистические власти в Пекине, — говорится в распространенном заявлении Помпео. — Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений».

Minval.az