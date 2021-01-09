Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в Facebook ответил на предложение оппозиции устроить референдум о вхождении в состав России.

«Будучи премьер-министром Эстонской Республики я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос «Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?»» — написал политик.

Он добавил, что независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы.

Также Ратас призвал все политические силы осудить эту инициативу.

Minval.az