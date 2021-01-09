После блокировки в Twitter аккаунта действующего президента США Дональда Трампа весь мир смеется над Америкой. Об этом на своей странице в соцсети заявил сын президента Дональд Трамп-младший, передает «Лента.ру».

«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками», — написал он.

Сын американского лидера также разместил ссылку на свой сайт на случай, если администрация соцсети решит заблокировать его аккаунт.

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