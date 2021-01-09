

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подал в отставку, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на заявление чиновника, направленное коллегам. Господин Форд был одним из основных переговорщиков США с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

«Я не могу продолжать работать в администрации в то время, когда некоторые готовы потворствовать или даже подстрекать на насильственное восстание против страны, которой я дорожу, и Конституции, которой я дал священную клятву поддерживать и защищать»,— цитирует газета слова господина Форда.

По информации издания, изначально помощник госсекретаря США хотел уйти в отставку через неделю, но позднее пересмотрел свое решение и заявил о намерении покинуть пост немедленно. «События были такими, что я хотел сказать больше и сделать больше, поэтому я двинулся дальше и немедленно вышел за дверь»,— сказал в разговоре с WP Кристофер Форд.

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