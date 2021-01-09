Папа Римский Франциск заявил, что «с этической точки зрения» всем необходимо сделать прививку от коронавируса, и сам он намерен вакцинироваться в ближайшее время. Об этом понтифик заявил в интервью телеканалу сети Mediaset, передает ТАСС.

«Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей», — отметил понтифик. Он добавил, что на следующей неделе кампания по вакцинации начнется в Ватикане. «И я уже записался», — сообщил 84-летний глава Римско-католической церкви.

Франциск напомнил, что вакцины избавили человечество от многих заболеваний, в том числе детских. «Помните кризис полиомиелита, когда многие дети остались парализованными. А когда появилась прививка, ее давали с сахаром. И потом мы выросли в тени прививок — от кори, от одного, от другого, которые делали детям. Не знаю, почему кто-то говорит, что вакцины опасны. Их же дают врачи как полезную вещь, и если нет опасности, почему не прививаться?» — продолжил Папа Римский. Он сказал, что не может найти объяснения «самоубийственному отрицанию» вакцин. «Сегодня прививку надо делать», — заключил Франциск.

Minval.az