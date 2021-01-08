Офис генерального прокурора Украины подтвердил получение от Тегерана летного планшета экипажа после крушения Boeing «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января 2020 года, передает РИА Новости.

Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в октябре сообщила, что Иран во время переговоров по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана пообещал передать украинскому следствию одно из вещественных доказательств: летный планшет экипажа. Ранее заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета о катастрофе украинского Boeing возле Тегерана.

В офисе напомнили, что год назад офис генпрокурора возбудил уголовное дело по факту крушения украинского самолета в Иране, где погибло 176 человек. За это время проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, непосредственно осуществляется сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.

В офисе уточнили, что сейчас продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

«В прошлом году проведено два раунда переговоров с иранской стороной, в частности, о сотрудничестве в рамках уголовного расследования. В декабре 2020 года Иран передал Украине для исследования планшет, найденный на месте авиакатастрофы. Кроме того, Украина получила для анализа проект финального отчета по авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, подготовленного иранской стороной в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации. Это технический отчет, который может раскрыть причины падения самолета», — сообщается на сайте ведомства.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что исследование планшета уже началось.

Minval.az