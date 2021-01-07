Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, признав за ним более 270 голосов выборщиков. Еще несколько лет назад СМИ и экспертное сообщество вряд ли сочли бы это «топ-новостью»: имя нового главы Белого дома аудитория привыкла узнавать уже вечером первого вторника ноября, когда по традиции проходят выборы, а голосование выборщиков и утверждение итогов этого голосования считалось «процедурным вопросом». Но сегодня ситуация кардинально иная. Голосованию в Конгрессе предшествовали не только неоднократные попытки Дональда Трампа и его сторонников оспорить результаты голосования — накануне в столице США здание Конгресса в прямом смысле слова брали штурмом.

Четверо погибших, не менее полусотни арестованных, разгромленное здание главного законодательного офиса страны, комендантский час и чрезвычайное положение вплоть до инагурации нового главы государства и разгорающийся политический скандал — таковы далеко не полные и не окончательные итоги беспорядков, вспыхнувших в Вашингтоне. Параллели с недавним штурмом парламента в Ереване напрашиваются сами собой: судя по всему, в дни Отечественной войны, когда Дональд Трамп в своем Твиттере начал источать дифирамбы армянам, хвалить их за деловитость и патриотизм, а его госсекретарь Майк Помпео делал весьма странные — и это еще мягко сказано — заявления по Карабаху, в США вряд ли даже в самом страшном сне ждали повторения «дымб-дымб-ху» в собственной столице. Где «погосы по-американски» ворвутся в здание Капитолия, сорвут заседание и учинят погром.

К моменту подготовки этой статьи ситуацию в столице США уже взяли под контроль, здание Конгресса США очистили от протестующих, Сенат продолжил работу и утвердил победу Байдена. Но политический скандал только разгорается. И его последствия пока что трудно спрогнозировать даже примерно.

Понятно, что сторонники Трампа многократно ухудшили его положение — даже на фоне поражения на выборах. В США уже требуют его импичмента — притом что до официальной передачи власти Байдену осталось меньше двух недель.

Под ударом авторитет США как цитадели демократии. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал в своем Фейсбуке: «Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а, следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим». Российского политика можно, конечно, обвинить в предвзятости. И еще с изрядной долей иронии добавить, что поиски в протестах в США «русского следа» — это вопрос времени. Но вот о том, что беспорядки и штурм Капитолия, спровоцированные Трампом, нанесли Соединенным Штатам тяжелый «имиджевый ущерб», говорят не только российские политики, но и экс-президенты самих США. Так, демократ Барак Обама заявил, что захват Капитолия останется в истории США примером «величайшего бесчестия и позора» для страны, прямо обвинив Трампа в подстрекательстве — по его мнению, действующий президент «продолжает безосновательно лгать о результатах президентских выборов». Другой экс-президент, тоже демократ Билл Клинтон назвал нападение «беспрецедентной атакой на наш Капитолий, нашу Конституцию и нашу страну», не только упомянув в качестве «топлива для атаки» четыре года «отравленной политики» по намеренному распространению дезинформации, провоцированию недоверия к сложившейся системе и сталкиванию американцев друг с другом. По мнению Клинтона, «спичку поджег Дональд Трамп и его самые горячие пособники, в том числе в Конгрессе, ради того, чтобы опрокинуть итоги выборов, которые он проиграл». Наконец, еще один экс-президент, республиканец Джордж Буш признал, что наблюдал за происходящим с ужасом и отвращением, как если бы это происходило «в банановой республике», а не в демократическом государстве, и заявил, что бунт может серьезно навредить государству и его репутации, а для США крайне важно, чтобы каждый патриотически настроенный гражданин поддерживал верховенство закона.

И что же — беспорядки в Вашингтоне действительно означают «конец демократии»? И существующая в США государственная модель не справилась с вызовами?

Вряд ли, конечно, протесты в Вашингтоне действительно способны разрушить американскую модель демократии со старейшей в мире действующей конституцией, старательно сбалансированной «системой сдержек и противовесов» и демократическими традициями. И тем более вряд ли можно говорить здесь о повторении в США сценариев «цветной революции», «соросовских технологий» и т.д. Важно другое. Штурм Капитолия вряд ли способен разрушить американскую демократию как таковую, но он наносит сильнейший удар прежде всего по расхожим «установкам» разного рода любителей оценивать уровень демократии в других странах. Во-первых, пример США убедительно продемонстрировал, как далеки от жизни стереотипы и вердикты по простой схеме «если с итогами выборов кто-то не согласился — значит, их результаты были подтасованы». Во-вторых, если маленькая группа протестующих врывается в парламентский офис и учиняет там погром — это еще не повод объявлять участников этого погрома «святыми мучениками борьбы за демократию», неважно, идет ли речь о Капитолии в Вашингтоне или здании Милли Меджлиса в Баку. А в-третьих, и «в-главных», нынешние события в Вашингтоне убедительно продемонстрировали, каким опасным может быть прорыв в большую политику разного рода «несистемных» персонажей и их сторонников. Неважно, именуются ли они «чайной партией», как в США, «погосами», как в Армении, или еще как-нибудь. И точно так же, как не следует путать божий дар с яичницей, не стоит ставить знак равенства между «охлократией» и демократией.

Нурани

Minval.az