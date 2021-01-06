Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, согласно которому в Вооруженных силах страны внедряется перечень кодов военных рангов НАТО, сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.

«Приказом министра обороны Украины внедряется перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116. Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО», — говорится в сообщении на сайте министерства обороны.

По словам Тарана, этим приказом Украина начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента.

«Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», — приводит слова Тарана сайт министерства.

Minval.az