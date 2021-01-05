Наша славная армия также ведет борьбу за стабильность и безопасность дружественных, братских и угнетенных стран, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в своем обращении по случаю Дня памяти шехидов Сарыкамыша.

По его словам, турецкая армия в рамках ООН, НАТО, ОБСЕ и двусторонних соглашений несет службу в Азербайджане, Ливии, Косове, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Катаре, Сомали, Судане и многих других регионах с целью внести свой вклад в мир во всем мире.

«По этой причине в день памяти шехидов Сарыкамыша мы с благодарностью вспоминаем помощь, оказанную братским азербайджанским народом нашим военным, принудительно содержавшимся на острове Наргин. Мы также до конца будем находиться рядом с нашими братьями в их справедливой борьбе, мы вместе и в горе, и в радости», — отметил Х.Акар.

Minval.az