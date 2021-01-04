«Сегодня сводная группировка МЧС России прибыла на территорию, переданную согласно трехстороннему соглашению азербайджанской стороне, с задачей проведения разминирования территорий, где проходили боевые действия, сообщил журналистам руководитель центра «Лидер», генерал-майор Анатолий Саввин.

По его словам, группировка состоит из 20 человек личного состава — это пиротехники, саперы, кинологи, инструктора для подготовки личного состава. На вооружении отряда сводной группировки находится вся необходимая техника снаряжения оборудования для проведения разминирования территорий.

«Я надеюсь, азербайджанская сторона передаст нам формуляры минных полей, если нет, то границы обозначены, мы проведем совещание и определимся по площадям, которые будут разминированы. Поэтому все вопросы, думаю, решим», — отметил он.

Minval.az