В возрасте 59 лет скончалась композитор, заслуженный деятель искусств Наиля Мирмамедли.
Причина смерти пока неизвестна.
В возрасте 59 лет скончалась композитор, заслуженный деятель искусств Наиля Мирмамедли.
Причина смерти пока неизвестна.
Дата: 2021/01/04 14:28
Раздел: Life-style, Азербайджан
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