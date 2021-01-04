В грузинском селе Ахалцихского района под Новый год родился щенок с зелёным оттенком шерсти. О необычном случае рассказал телеканал «Рустави 2».

Хозяева дали собаке кличку Гринч в честь персонажа сказки зелёного цвета, пытавшегося украсть Рождество у жителей сказочного городка. Отмечается, что щенок родился вместе с семью братьями и сёстрами, однако только у него кожа оказалась зелёного цвета.

Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка, — сообщил телеканал.

Зелёный цвет щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки, однако такие случаи очень редки. Биливердин — это зелёный пигмент желчи, промежуточный продукт распада гемоглобина, пояснили специалисты.

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