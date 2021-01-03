Президент Бразилии Жаир Болсонару спрыгнул с катера и поплыл общаться с отдыхающими на пляже. Кадры с места событий политик опубликовал в своем Twitter.

— Na praia com o povo, 01/janeiro.

— Praia Grande/São Paulo.

— Presidente JAIR BOLSONARO. pic.twitter.com/Lqr33ZgrKE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2021

«На пляже с народом», — подписал видео президент, отметив, что оно было снято 1 января. На кадрах видно, как Болсонару прыгает в воду в окружении нескольких телохранителей, подплывает к людям на берегу, говорит с ними и возвращается на катер.

Minval.az