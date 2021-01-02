Азербайджанские военные заняли часть села Шурнух в Сюникской области (Зангезур), где накануне прошли работы по делимитации.
Об этом сообщил староста села Акоп Аршакян в видеозаписи, размещенной на Facebook .
«Все закончилось. Приехали азербайджанцы, русские, наши пограничники. До 5 января дали окончательный срок, посреди села поставят посты», — заявил он.
Он подчеркнул, что азербайджанские войска и прибывшие на место российские пограничники ссылаются на карту Генштаба ВС СССР от 1942 года.
Баку и Ереван договорились восстановить по картам советского периода с помощью GPRS.