Азербайджанские военные заняли часть села Шурнух в Сюникской области (Зангезур), где накануне прошли работы по делимитации.

Об этом сообщил староста села Акоп Аршакян в видеозаписи, размещенной на Facebook .

«Все закончилось. Приехали азербайджанцы, русские, наши пограничники. До 5 января дали окончательный срок, посреди села поставят посты», — заявил он.

Он подчеркнул, что азербайджанские войска и прибывшие на место российские пограничники ссылаются на карту Генштаба ВС СССР от 1942 года.

Баку и Ереван договорились восстановить по картам советского периода с помощью GPRS.

Minval.az