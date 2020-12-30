Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района.
Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района.
Дата: 2020/12/30 16:53
Раздел: Видео
Просмотров:
170
Личность юной девушки-шатенки, с которой танцевал Лукашенко, пока остаётся тайной, как и их разговор
Видеокадры из села Чираг Кяльбаджарского района
Во время посещения освобожденного села Газъян Губадлинского района президент Ильхам Алиев увидел вывеску на армянском языке и
Минобороны Азербайджана показало видеокадры из села Сейидли Агдамского района.
Победителем соревнования стал министр культуры и информационной политики Украины
Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от коронавируса в больнице города Ньюарк (штат Делавэр), сообщает СNN.
Ажиотаж возник после введения жестких карантинных мер
Лайнер должен прийти на смену Ан-24
Министерство обороны подготовило видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Мазра Джабраильского района.