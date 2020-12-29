Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с рабочим визитом в Сочи.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

В сообщении отмечается, что цель визита — участие в 8 заседании Российско-Турецкой совместной группы стратегического планирования.

Министры примут участие в 8-м заседании Совместной группы стратегического планирования. Ее темами, по традиции, становятся актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы. Ожидается, что в этот раз Лавров и Чавушоглу уделят особое внимание нагорнокарабахскому конфликту, в частности выполнению трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ, и оказанию гуманитарной помощи.

На встрече в Сочи министры также рассмотрят ряд практических вопросов относительно работы совместного Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, о создании которого договорились 11 ноября по итогам переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара.

Центр будет расположен в Агдамском районе Азербайджана, где уже находятся 60 турецких военнослужащих. По данным СМИ Турции, военные приступят к работе уже в январе следующего года, чтобы вместе «обеспечить постоянство режима прекращения огня».

Кроме того, глава МИД Турции перед визитом в Сочи сообщил журналистам о намерении обсудить с Лавровым «шаги по обеспечению безопасности границ Азербайджана». По его словам, решение этого вопроса должно быть найдено «в рамках международного права».

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere #Soçi‘deyiz. 🇹🇷🇷🇺 Мы в #Сочи для принятия участия в 8-ом заседании Российско-Турецкой Совместной группы стратегического планирования 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/1Pcm4OBzA9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 29, 2020

Minval.az