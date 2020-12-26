Более 490 армян вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, сообщает Минобороны РФ.

Автобусами из Еревана в Ханкенди сегодня доставлен еще 491 человек.

Отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.

Всего в Нагорный Карабах вернулись уже более 45 тысяч армян.

Minval.az