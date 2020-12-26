Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, в ходе которого заверил, что окажет содействие в скорейшей передаче стране вакцины от коронавируса. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«Генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросе вакцины от коронавируса, чтобы страна как можно скорее получила первые дозы», — говорится в сообщении.

Minval.az