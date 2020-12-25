Служба национальной безопасности Армении выявила десятки случаев незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в период с 27 сентября по 24 декабря, обусловленных войной в Нагорном Карабахе.

Информацию об этом распространила Служба национальной безопасности Армении, передает Sputnik Armenia.

Оперативники СНБ Армении выявили и изъяли в совокупности 4 пулемета, противотанковые гранатометы с оптическими прицелами, 12 единиц автоматов АК-74, АКМ и АК_СУ и других типов; 14 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами высокой точности; 9 ящиков патронов калибра 5,45; 5 ящиков патронов калибра 7,62, 2168 штук патронов калибров 7,62, 9,18 и 5,45; 27 взрывателей большой мощи, 4 взрывателя для гранаты; 13 механических взрывателей, фитилей; 14 гранат «РГД», «Ф-1» и других видов.

В ходе обысков изъяты также корпуса противотанковых гранат, тротиловые кубики, устройства электрического детонирования, пистолеты, штык-ножи и многие другие виды военной продукции.

Уголовные дела возбуждены в отношении 18 лиц, из них 7 задержаны и 9 арестованы.

При расследовании уголовных дел выяснилось, что вооружения и боеприпасы были приобретены и доставлены в Армению из разных районов Нагорного Карабаха. Служба нацбезопасности Армении призвала граждан добровольно передать правоохранительным органам незаконно приобретенное оружие и военную продукцию.

Minval.az