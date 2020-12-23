Лидер оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян, возглавляющий одноименную парламентскую фракцию, предложил кабмину вернуть президенту полномочия главы государства, в число которых входит участие в заседаниях на уровне руководителей государств, так как премьер Никол Пашинян, по его мнению, сейчас на это не способен.

«На днях премьер-министр (из-за смерти отца — ред.) не участвовал в саммите СНГ. Мы знаем, что в сложившейся сейчас ситуации он не может вести переговоры от имени Армении и это показал саммит. Поэтому мы и утверждаем, что символ поражения (в Карабахе — ред.) должен уйти. Но пока эта проблема не решена, мы предлагаем правительству уполномочить президента вести переговоры от имени Армении и представлять республику», — сказал Марукян на пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik Армения.

Minval.az