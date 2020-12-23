Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал «бредом сивой кобылы» заявление депутата Госдумы Евгения Федорова о границах республики, передает «Интерфакс».

Федоров сказал, что Казахстан получил часть своей территории в аренду, а после выхода из СССР был обязан вернуть эти земли. Депутат выступил за «восстановление единого государства» с республикой.

«Я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать: это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом — это бред сивой кобылы», — отреагировал министр на слова Федорова.

Он призвал в подобных вопросах ориентироваться на данные историков.

Тлеуберди напомнил, что после похожего выступления другого депутата Госдумы Вячеслава Никонова российскому дипломату была передана нота казахстанского МИД. Российская сторона сообщила о принятых мерах.

«Они связались с парламентом, с администрацией президента и высказали критику о том, что нельзя публиковать подобные слова», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что высказывания Никонова и Федорова не соответствуют официальной позиции Москвы.

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