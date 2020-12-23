Иранские компании могут принять участие в восстановительных работах в сфере электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана.

Вопросы сотрудничества двух стран в области электроэнергетики и шаги, необходимые для ускорения реализации текущих проектов, обсудил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе визита в Иран со своим иранским коллегой Резой Ардаканианом, говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

Стороны обсудили работы, проделанные по проекту объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России и подготовки технико-экономического обоснования проекта. Также были обсуждены вопросы торговли электроэнергией между Азербайджаном, Ираном и Турцией, и отмечена важность сотрудничества в этом формате.

Кроме того, министры обсудили экспорт электроэнергии из Азербайджана в Иран и строительство в Азербайджане на границе с Ираном электростанции для выработки электроэнергии с использованием иранского газа и экспорта этой электроэнергии в Иран и в третьи страны. Также обсуждалось участие иранских компаний в восстановлении объектов в области электроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана.

Шахбазов также провел встречу с министром нефти Ирана Биджаном Зангане.

Minval.az