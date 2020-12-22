Никола Пашиняна отвергает достойный и дальновидный армянский народ. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер движения «Единство» Арман Варданян, передает news.am.

«Никол Пашинян отвергнут Армянской Апостольской церковью, Католикосом Великого Дома Килийского Арамом I и Католикосом всех армян Гарегином II.

Никол Пашинян отвергнут генералами СНБ, полицейскими, прокурорами, следователями, судьями,высокопоставленными офицерами.

Никол Пашинян отвергнут невероятно большой группой интеллектуалов. Никол Пашинян отвергнут политологами, юристами, учителями, врачами, спортсменами, и как он сам часто говорит, «элитой».

Никол Пашинян отвергнут многими политиками и политическими партиями.

Следовательно, Никол Пашинян отвергнут достойным и дальновидным армянским народом. Никол, ты обещал армянскому народу, что, когда тебе отвергнут, ты уйдешь… Кого ты ждешь: ЛГБТ-сообщества, Сороса, сектантов, Арсине Ханджяна или Сержа Танкяна? Для тебя только они являются народом, только их слово важно для тебя? Или слова жителей Сюника и Арцаха, которые стали бездомными благодаря тебе.

Уходи, Никол, тебя отвергает достойный армянский народ. Уходи, чтобы путем внеочередных выборов народ смог избрать национальные силы, которые любят нашу страну», — отметил он.

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