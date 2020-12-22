С 31 декабря этого года начинаются поставки азербайджанского природного газа в Болгарию.

Как передает Report, об этом было отмечено в ходе очередного заседания болгарского правительства.

«Согласно контракту, подписанному между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и болгарской компанией Bulgargas, в ближайшие 25 лет в Болгарию с газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» будет ежегодно поступать 1 миллиард кубометров природного газа», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Бойко Борисов выразил удовлетворение тем, что с 1 января 2021 года уже идет не только диверсификация, но и поставки азербайджанского газа в Болгарию. Транспортировка газа будет осуществлена в эту страну через Грецию.

Министр энергетики Теменужка Петкова отметила важность соглашения с Азербайджаном для реализации приоритетов правительства.

«Контракт даст нам возможность с 31 декабря этого года получить новый для Болгарии, другой источник транспортировки энергоресурсов», — сказала Петкова.

Minval.az