Заместитель командующего специального батальона полиции Еревана Хачик Товмасян представил заявление об увольнении, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе полиции Армении.

«Заместитель командующего третьего специального батальона («красные береты») управления полиции по городу Еревану Хачик Товмасян представил заявление об увольнении», — отметил собеседник агентства.

Он зачитал обращение офицера, в котором тот указывает, что для него важны человеческие и духовные ценности и он «не считает возможным службу лживому и не уважающему себя правительству, безответственным людям».

Подразделения «красных беретов» активно участвуют в разгонах различных акций протестов.

Между тем, во вторник в Ереване проходит митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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