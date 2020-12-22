Центральный банк Азербайджана и Ассоциация банков Азербайджана (АБА) обеспечили списание банками основного долга и процентов по 1 503 кредитам 830 шехидов, у которых были кредитные обязательства перед банками.

В то же время обеспечено полное списание 286 кредитов членов семей наших шехидов, 1 323 кредитов, взятых когда-то получившими ранение военнослужащими, долговых обязательств 15 погибших и 9 пострадавших гражданских лиц.

Небанковские кредитные организации приняли те же меры, обеспечено полное списание кредитов по указанным группам населения.

Также в этом процессе приняли участие банки, находящиеся в процессе ликвидации.

Minval.az