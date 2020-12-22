29.0% азербайджанцев видят в роли гарантов мира в регионе только турецких миротворцев, свидетельствует данные опроса Центра стратегических исследований.

4.5% опрошенных считают, что эту миссию по обеспечению мира могут выполнить только международные миротворцы. Лишь 1.0% опрошенных верят, что только российские миротворцы смогут обеспечить мир в регионе.

35,5% респондентов считают, что ввод российских миротворцев положительно скажется на регионе. В качестве основного мотива 66,8% опрошенных высказались о том, что тем самым будет предотвращена провокация армян против азербайджанцев. 43.2% респондентов отметили, что условия подписанного договора будут выполнены.

44,6% респондентов считают, что прибытие российских миротворцев в регион повлечет за собой негативные последствия. 57.0% населения считают, что незаконная (антиконституционная) деятельность армян будет предотвращена присутствием турецких миротворцев на постах в регионе вместе с российскими миротворцами.

Minval.az