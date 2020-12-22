В результате поисковых работ в направлении Гадрута, Джабраила и Горадиза обнаружены тела 8 армянских военнослужащих, передает news.am.
Сегодня поисковые работы продолжатся. По сей день обнаружены тела 1047 армянских военнослужащих.
В результате поисковых работ в направлении Гадрута, Джабраила и Горадиза обнаружены тела 8 армянских военнослужащих, передает news.am.
Сегодня поисковые работы продолжатся. По сей день обнаружены тела 1047 армянских военнослужащих.
Дата: 2020/12/22 11:45
Раздел: Бывший СССР
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